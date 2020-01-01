В уральских колониях рассказали, как осужденные празднуют Новый год

Осужденные в колониях на Урале провели Новый год, смотря фильмы и участвуя в праздничных мероприятиях, а некоторые смогли уйти «в отпуск» и повидаться с родными. О том, как в исправительных учреждениях проходят зимние праздники, «URA.RU» рассказали в региональных управлениях ФСИН.
Несколько осужденных Свердловской области в этом году впервые получили отпуск в Новый год, рассказал информагентству глава пресс-службы ГУ ФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. Из нововведений в этом году также — поздравительные ролики, которые осужденные записали для своих семей.
Программа праздничных мероприятий расписана на все каникулы, рассказали представители пенитенциарных ведомств в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях. Например, в Тюменской области запланированы шахматные турниры, в Кургане — соревнования по настольному теннису.
Режим в исправительных учреждениях соблюдают и в праздники, но в исключительных случаях отход ко сну могут перенести на два часа позже. «Если понимают, что обстановка в колонии нормальная, то отбой могут сместить до двенадцати. Это возможно, но решается индивидуально в каждом случае», — пояснил «URA.RU» глава пресс-службы ведомства в Курганской области Руслан Бурсин. Он добавил, что 31 декабря в колониях обычный рацион могут разнообразить салатами и сладкой выпечкой.
Перед праздниками колонии также посещают различные чиновники и общественные деятели. К несовершеннолетним приезжает уполномоченный по правам ребенка и вручает сладкие подарки, рассказала представитель УФСИН по Тюменской области Наталья Батурина. А уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов посетил СИЗО-1.
По данным источников «URA.RU», в распорядках в колонии могут играть роль и сами заключенные. По неподтвержденной информации, чеченский вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский), который отбывал наказание в одной из колоний Челябинской области, запретил всем осужденным употреблять алкоголь в период праздников. Такое правило якобы действовало в колониях несколько лет.