Японские журналисты дали советы, как избежать похмелья

Перед употреблением алкоголя нужно употреблять молочные продукты, а закусывать во время застолья лучше всего жирной пищей. О том, как пить, чтобы не было похмелья, рассказала японская газета «Йомиури симбун».
«В ходе застолья необходимо отдать предпочтение жирным блюдам. Как считают в Японии, жареный картофель или так называемые „караагэ“, кусочки курицы во фритюре, хорошо сочетаются с выпивкой», — пишет «Российская газета» со ссылкой на издание. Журналисты рекомендуют накануне застолья употреблять молочные продукты, поскольку они немного сглаживают влияние алкоголя на слизистую желудка.
Также издание советует не пить алкоголь на голодный желудок и не забывать про воду и зеленый чай. Два этих напитка помогают восстановить баланс жидкости, поскольку алкогольные напитки могут привести к обезвоживанию организма.
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как бороться с похмельем утром, пишет RT. По его словам, ни в коем случае с утра после застолья нельзя вновь употреблять алкоголь, чтобы опохмелиться.