27 марта 2020
26 марта 2020

На Южном Урале выросло число жителей, у которых подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
На данный момент новосибирской лабораторией «Вектор» подтверждено восемь случаев коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У десяти жителей Челябинской области предварительно диагностирован коронавирус. Для перепроверки анализы направят в новосибирскую лабораторию «Вектор», сообщает министерство здравоохранения региона.

«Вновь выявленных за последние сутки условно положительных анализов — 10», — указано в сообщении telegram-канала регионального минздрава. При этом уточняется, что из ранее условно подтвержденных 12 случаев заражения коронавирусной инфекции три анализа «Вектор» не подтвердил — они оказались отрицательными.

На сегодняшний день условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у 19 человек в Челябинской области. Общее число подтвержденных больных — восемь человек. Сейчас пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.

По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1040 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим, четверо скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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