На Южном Урале выросло число жителей, у которых подозревают коронавирус

У десяти жителей Челябинской области предварительно диагностирован коронавирус. Для перепроверки анализы направят в новосибирскую лабораторию «Вектор», сообщает министерство здравоохранения региона.
«Вновь выявленных за последние сутки условно положительных анализов — 10», — указано в сообщении telegram-канала регионального минздрава. При этом уточняется, что из ранее условно подтвержденных 12 случаев заражения коронавирусной инфекции три анализа «Вектор» не подтвердил — они оказались отрицательными.
На сегодняшний день условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у 19 человек в Челябинской области. Общее число подтвержденных больных — восемь человек. Сейчас пациенты с предварительно положительными анализами находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей.
По данным портала coronavirus-monitor.ru, всего в России зафиксировано 1040 случаев заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 47 заболевшим, четверо скончались.
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