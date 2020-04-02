Forbes раскрыл популярные способы россиян сохранить деньги в кризис

Россияне предпочитают покупать недвижимость и золота, чтобы сохранить сбережения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Самыми надежными способами сохранить деньги в кризис россияне считают покупку недвижимости, золота, а также открытие вклада в госбанке. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные мартовского исследования аналитического центра НАФИ.

По данным аналитиков, 40% россиян считают покупку недвижимости самым надежным способом сберечь деньги. Еще 39% считают это выгодным. «При этом доли и тех, и других сократились за последние два года», — пишет издание.

Кроме этого, привлекательным способом сохранить финансы россияне считают вклады в государственных банках. 23% граждан считают такой способ надежным, а 19% — выгодным. 21% россиян считает надежным способом сохранить деньги покупку золота и драгоценностей, выгодным такой способ считают 18%.

Кроме того, хранение наличных в рублях остается распространенной формой сбережений, однако, с 2017 года доля тех, кто считает хранение денег в российской валюте надежным, сократилась на 6% до 15%. В случае с иностранной валютой, доля тех, кто доверяет такому способы сохранению сбережений, также сократилась на 6%, до 11%. В общем, хранение сбережений в наличных считают выгодным 10% россиян.

Вклады в коммерческих банках, по мнению россиян, являются менее надежными и выгодными, однако эта тенденция почти не меняется на протяжении последних нескольких лет, отмечают эксперты. Покупка акций и вложения средств в паевые или пенсионные фонды представляются надежными и выгодными способами сохранения средств для 3-8% процентов граждан России.

Ранее сообщалось, что продажи недвижимости в Москве остановились из-за пандемии коронавируса. Кроме того, рынку недвижимости России предрекали кризис. По мнению президента Петербургской палаты недвижимости Дмитрия Щегельского, в будущем цены на жилье в новостройках вырастут на 35%, передает «Общественное телевидение России».