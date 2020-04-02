В Перми отменили семь маршрутов городских автобусов из-за коронавируса

Со 2 апреля в связи с введением режима самоизоляции по коронавирусу в Перми прекращаются автобусные рейсы по семи маршрутам, сообщили URA.RU в администрации города. Речь идет о маршрутах №12, 33, 40, 41, 52, 63, 74.
«Это связано с существенным снижением пассажиропотока. Изменения будут действовать со 2 апреля до прекращения режима полной самоизоляции», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми.
Вместо автобуса №12 можно воспользоваться маршрутами №64 и 15. Автобус №33 заменят автобусы маршрутов №75, 69, 70. Маршрут №40 продублирован маршрутом №10. Вместо автобуса №41 можно проехать на №53. Автобус №52 заменяет №54, 47. Вместо маршрута №63 предлагается воспользоваться маршрутами №50, 36, 16. Автобус №74 дублируется маршрутами №10 и 66.
«По просьбам работников предприятий Кировского района в расписание маршрутов №15 и №65 добавили рейсы в утренние и вечерние часы, — добавили в городской администрации. — При необходимости график будет корректироваться».
Режим самоизоляции по коронавирусу введен со 2 апреля. Его длительность зависит от развития эпидемиологической ситуации. По последним данным, сейчас в Прикамье болеет 11 человек. Ранее один человек вылечился от коронавируса, а второй заболевший скончался.
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