01 апреля 2020

В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, больничный коридор, больница, коронавирус
Чисо заболевших достигло 38Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области увеличилось число заболевших коронавирусом россиян. За минувшие сутки зарегистрированы пять новых случаев, сообщает оперативный штаб. Таким образом, в общей сложности в Свердловской области зафиксировано 38 заболевших, семь из них уже выздоровели и покинули больницу.

Свердловская область занимает пятое место в стране по количеству заболевших. Хуже всего дело обстоит в Москве, там за сутки 595 новых заболевших. В Московской области 43 случая и 22 в Санкт-Петербурге.

За сутки по стране зафиксировано шесть летальных случаев. В общей сложности за период эпидемии в России умерли от коронавируса 30 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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