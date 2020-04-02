В Свердловской области выросло число заболевших коронавирусом

В Свердловской области увеличилось число заболевших коронавирусом россиян. За минувшие сутки зарегистрированы пять новых случаев, сообщает оперативный штаб. Таким образом, в общей сложности в Свердловской области зафиксировано 38 заболевших, семь из них уже выздоровели и покинули больницу.
Свердловская область занимает пятое место в стране по количеству заболевших. Хуже всего дело обстоит в Москве, там за сутки 595 новых заболевших. В Московской области 43 случая и 22 в Санкт-Петербурге.
За сутки по стране зафиксировано шесть летальных случаев. В общей сложности за период эпидемии в России умерли от коронавируса 30 человек.
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