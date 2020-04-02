В Свердловской области заработала единая база граждан, которые находятся на самоизоляции после возвращения из-за границы, сообщили два источника URA.RU. В нее внесены данные более 10000 человек, полиция уже начала проверять их.
Сотрудники полиции звонят людям, которые находятся в России более двух недель после возвращения из-за границы и просят подписать рапорт о том, что они успешно завершили самоизоляцию, сообщил URA.RU читатель, который получил соответствующий запрос. Другой собеседник знает, что сотрудники полиции начали поквартирный обход людей, которые еще должны находиться на самоизоляции.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что полиция проверяет людей из базы. «Органы внутренних дел оказывают содействие нашим коллегам из Роспотребнадзора и по представленным ими спискам отрабатывают адреса на предмет соблюдения режима самоизоляции [после возвращения из-за границы]. Нарушители установленных правил привлекаются к административной ответственности», — заявил Горелых.
«База составлена на основе регистрации пассажиров, которые делали сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту „Кольцово“. Она содержит ФИО, прописку, телефон гражданина. Доступ к информации имеет полиция, Роспотребнадзор и минздрав», — уточнил источник агентства в минздраве региона.
В базе содержатся около 16000 записей, сообщила URA.RU пресс-секретарь Роспортебнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова. «вполне возможно, что сейчас [людей в базе] больше, в выходные прилетали самолеты из-за границы», — уточнила Ожиганова. Инсайдер URA.RU в региональном минздраве настаивает, что численность граждан в базе меньше — около 10000: «Документ ежедневно обновляется: добавляются приезжие, удаляются люди, которые прошли двухнедельный карантин», — знает собеседник URA.RU.
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