В Челябинске начали перестраивать отели из-за коронавируса

В отелях Челябинска появились номера для самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские отели в связи со снижением потока туристов из-за коронавируса стали перестраиваться. Гостиница «Виктория» оборудовала целый корпус для тех, кто хочет уйти на самоизоляцию, сообщила URA.RU ее генменеджер Лилия Козицына.

«Мы отвели отдельный корпус для желающих самоизолироваться в отеле на время эпидемии коронавируса. Например, кто-то не хочет ездить в офисный центр и контактировать с множеством людей. Для них в каждом номере предоставляется для работы ноутбук и высокоскоростной интернет. Еда доставляется в номер в одноразовых стерильных контейнерах. Ежедневно проводится уборка и обработка бактерицидными облучателями. По запросу в индивидуальной упаковке предоставляются маски, перчатки и антисептик. Каждый гость может воспользоваться индивидуальными тренировками в тренажерном зале. До и после занятий в зале проводится уборка, в том числе с бактерицидными облучателями. Все эти услуги включены в стоимость», — сказала Козицына.

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции. Рестораны и магазины (кроме продуктовых) закрыты. В регионе зарегистрирован 21 случай коронавируса. Еще у пятерых человек диагноз условно подтвержден, они ждут итогового результата от новосибирской лаборатории «Вектор».