Глава Прикамья заявил о сокрытии информации о числе заболевших коронавирусом

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работу подчиненных, которые скрывали информацию о заражении коронавирусом скончавшейся журналистки Анатасии Петровой. Об этом он заявил во время заседания регионального оперативного штаба.
«Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию. Мы не должны врать людям!», — цитирует Махонина официальный telegram-канал краевого оперативного штаба «Стоп коронавирус. Пермь». Он отметил, что сейчас региональному министерству соцразвития поручено связаться с родственниками Петровой и оказать им всю необходимую помощь.
Петрова, у которой была диагностирована двусторонняя пневмония, скончалась 31 марта. На следующий день глава регионального минздрава Оксана Мелехова во время брифинга заявила, что врачи ждут результаты тестов на коронавирус у скончавшейся журналистки. Портал 59.ru приводит переписку Петровой в соцсетях, где она еще 28 марта признается, что второй тест на коронавирус оказался положительным. Официально минздрав подтвердил коронавирус у Петровой только 2 апреля.
По данным оперштаба в Прикамье на 11:00 2 апреля подтверждено 14 фактов заражения коронавирусом. Два человека скончалось, один — выздоровел. В регионе действует тотальный карантин — людям запрещено без крайней необходимости выходить из дома.
Читайте самые свежие новости в специальном вайбер-канале «