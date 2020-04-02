Базы отдыха стали проверять на нарушение карантинного режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три базы отдыха Челябинской области заплатят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавирусау. Рейд провела полиция совместно с представителями минэкологии региона, сообщил URA.RU замминистра Виталий Безруков.

В минэкологии поступил сигнал, что несколько баз отдыха, расположенных на озере Увильды, продолжают принимать клиентов, несмотря на то, что деятельность таких объектов приостановлена. Выяснилось, что в одном из санаториев хотя и нет новых поступлений, но для людей, которые завершают лечение, не обеспечены условия самоизоляции и не выданы средства самозащиты. На двух других базах отдыха продолжают принимать новых клиентов.

«Полиция передает материалы в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, для привлечения нарушителей к ответственности, — заявил URA.RU Безруков. — Согласно новым поправкам в КОАП РФ, которые приняли депутаты Госдумы, штрафы юридических лиц составляют от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Министерство и полиция продолжат проверки».

На озере Увильды в это время было много рыбаков. С ними побеседовали сотрудники полиции и отправили их домой, соблюдать режим самоизоляцию.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция готовит административные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбаков отправили на самоизоляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU