01 апреля 2020

В Челябинске начинают выписывать штрафы на сотни тысяч за нарушение карантина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область, увильды, санаторий увильды
Базы отдыха стали проверять на нарушение карантинного режимаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Три базы отдыха Челябинской области заплатят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушение карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавирусау. Рейд провела полиция совместно с представителями минэкологии региона, сообщил URA.RU замминистра Виталий Безруков.

В минэкологии поступил сигнал, что несколько баз отдыха, расположенных на озере Увильды, продолжают принимать клиентов, несмотря на то, что деятельность таких объектов приостановлена. Выяснилось, что в одном из санаториев хотя и нет новых поступлений, но для людей, которые завершают лечение, не обеспечены условия самоизоляции и не выданы средства самозащиты. На двух других базах отдыха продолжают принимать новых клиентов.

«Полиция передает материалы в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, для привлечения нарушителей к ответственности, — заявил URA.RU Безруков. — Согласно новым поправкам в КОАП РФ, которые приняли депутаты Госдумы, штрафы юридических лиц составляют от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Министерство и полиция продолжат проверки».

На озере Увильды в это время было много рыбаков. С ними побеседовали сотрудники полиции и отправили их домой, соблюдать режим самоизоляцию.

Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область
Полиция готовит административные дела
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Проверка соблюдения карантина в курортных местах на озере Увильды в Аргаяшском районе. Челябинская область
Рыбаков отправили на самоизоляцию
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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