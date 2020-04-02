01 апреля 2020

Уральский регион сделал большой запас лекарств от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, таблетки, лекарства, грипп, болезнь, медицина, деньги
Средний Урал закупил лекарства впрокФото: Александр Елизаров © URA.RU

Свердловская область наравне с Москвой и Подмосковьем сделала самую большую закупку лекарств от коронавируса. Среди закупленных препаратов в приоритете оказались Лопинавир+Ритонавир, Рибавирин, Интерферон, а также Ибупрофен и Парацетамол.

По данным «Известей», Свердловская область совершила 5% от закупок по всей стране, Москва -10,6%, а Московская область — 6,5%. Эксперты пояснили, что массовая закупка лекарств была совершена регионами, где наибольшая численность населения и которые находятся на первых строчках по числу зараженных коронавирусом.

На данный момент режим повышенной готовности из-за коронавируса введен во всех регионах России.

По последним данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в России насчитывается 2 780 граждан, заразившихся коронавирусом, 27 человек погибли (0,97%), а 207 излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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