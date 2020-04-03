02 апреля 2020

РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

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В РПЦ отмечают, что во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью мобильных приложенийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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РПЦ призвала верующих граждан готовиться к тому, что празднование Пасхи в апреле этого года пройдет в условиях самоизоляции. Об этом журналистам заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион.

«Возможно, празднование Пасхи 19 апреля ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения», — цитирует РИА «Новости» священнослужителя. По словам Иллариона, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью мобильных приложений. В ближайшее время этот вопрос обсудят со Священным синодом.

RT напоминает, ранее патриарх Кирилл призвал православных отказаться от походов в храмы на время. Он напомнил пример преподобной Марии Египетской, которая смогла спаслась и без посещения храма.

Сегодня президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай заражения в 29 регионах страны.

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