РПЦ предложила верующим отметить Пасху онлайн

РПЦ призвала верующих граждан готовиться к тому, что празднование Пасхи в апреле этого года пройдет в условиях самоизоляции. Об этом журналистам заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион.
«Возможно, празднование Пасхи 19 апреля ограничится просмотром телетрансляции патриаршего богослужения», — цитирует РИА «Новости» священнослужителя. По словам Иллариона, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью мобильных приложений. В ближайшее время этот вопрос обсудят со Священным синодом.
Сегодня президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца месяца, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксирован 771 новый случай заражения в 29 регионах страны.
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