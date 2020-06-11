Препарат «Авифавир» уже поступил в медучреждения города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбург прибыла первая партия препарата против коронавируса «Авифавир». Об этом сообщил телеканал «Россия-1». Разгрузка борта с лекарством прошла ночью в аэропорту Кольцово по ускоренной схеме.

Авифавир уже поступил в клиники Екатеринбурга, в частности в ЦГКБ №24, которая принимает пациентов с COVID-пневмонией. «Нам привезли 150 упаковок, — рассказал главный врач 24 больницы Алексей Малинкин, — На лечение одного пациента требуется две упаковки, так что этого хватит на 75 пациентов. Как только препарат появится на рынке, мы продолжим приобретение».

Препарат Авифавир (Фавипиравир) разработан группой компаний «ХимРар» по заказу Российского фонда прямых инвестиций на основе одноименно японского лекарства от гриппа. В мире до сих пор нет ни одного препарата с доказанной эффективностью против COVID-19, но есть ряд препаратов, чье действие против коронавируса оценивается высоко (Авифавир — около 90%). Среди этих препаратов, как ранее сообщало URA.RU, есть и уральское лекарство Триазаверин, производимое компанией «Медсинтез» в Новоуральске.