Экс-дипломат: СССР при Горбачеве хотели отдать Карелию Финляндии

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Карелия отошла СССР в результате советско-финской войны 1939−1940 годах. Позднее, во время другой советско-финской войны эта территория была отвоевана обратно, однако после завершения войны Карелия вновь вернулась в состав СССР.

Однако против отчуждения Карелии выступал КГБ. Также против был и президент Финляндии в 1982—1994 годах Мауно Койвисто. Его позиция не изменилась даже с приходом к власти президента РФ Бориса Ельцина, который объявил, что готов начать переговоры по территориальным вопросам с Финляндией. Койвисто позднее заявлял, что Финляндии не нужны новые территории, поскольку в стране частично не заселены уже имеющиеся, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Согласно воспоминаниям дипломата, советское политбюро, которое возглавляло либеральное крыло Компартии, положительно отнеслось к вопросу выхода из состава СССР стран Прибалтики и возможному возвращению Карелии Финляндии. По словам Сеппинена, об этом ему в 1990 году во время праздничного мероприятия сообщил советник-посланник Советского Союза в Хельсинки Лев Паузин. «Он сказал, что либеральное большинство советского политбюро считает, что СССР может начать с Финляндией переговоры о возвращении Карелии», — цитирует финского дипломата издание.

В Советском Союзе при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Об этом заявил экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей новой книге, сообщает портал iltalehti.fi.

В начале 90-х годов СССР был настроен на переговоры по территориям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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