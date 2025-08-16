Журналистов пригласили в зал, где пройдет пресс-конференция Путина и Трампа

Журналистов допустили в зал, где состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«Журналисты занимают места в зале», — сообщил корреспондент. На кадрах помещение, где пройдет конференция.
Главы двух государств провели личную беседу в лимузине американского президента сразу после прибытия на Аляску. Позже переговоры президентов в формате «три на три» составила свыше двух часов. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.
