Журналистов пригласили в зал, где пройдет пресс-конференция Путина и Трампа

Журналисты заняли места в зале
Журналисты заняли места в зале

Журналистов допустили в зал, где состоится пресс-конференция президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

«Журналисты занимают места в зале», — сообщил корреспондент. На кадрах помещение, где пройдет конференция.

Главы двух государств провели личную беседу в лимузине американского президента сразу после прибытия на Аляску. Позже переговоры президентов в формате «три на три» составила свыше двух часов. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU. 

