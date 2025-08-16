Переговоры Путина и Трампа в узком составе на Аляске закончились

Переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске подошли к концу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились», — отметили в Кремле . Встреча глав государств длилась почти три часа.
Беседа Путина и Трампа велась с глазу на глаз при участии переводчиков на военной базе JBER в городе Анкоридж. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что президенты в ходе саммита собирались обсудить урегулирование конфликта на Украине, международные и региональные темы, механизмы установления мира и безопасности, а также экономические вопросы.
Переговоры прошли рядом с захоронением советских летчиков, а также военных и гражданских, которые участвовали в перегоне самолетов США в СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. Это место имеет особое значение для российско-американских отношений.
После личной беседы Путина и Трампа начнется расширенное заседание делегаций двух стран. В российскую войдут: глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
