Президент России Владимир Путин выразил удивление поведением западных журналистов на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Представители СМИ наперебой выкрикивали вопросы лидерам двух стран, несмотря на сохраняемое главами государств молчание.
Во время протокольной съемки перед переговорами глав государств на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа журналисты активно пытались привлечь внимание, повышая голоса и занимая более выгодные позиции в зале. Некоторые корреспонденты начали отталкивать друг друга, чтобы оказаться ближе к президентам. В ответ на повышенную активность Владимир Путин жестом показал присутствующим: «Не слышу».
Среди американских репортеров существует традиция задавать вопросы во время первых минут появления высокопоставленных гостей. Это нередко приводит к попыткам перекричать коллег и добиться эксклюзивного комментария. Позднее представителей СМИ попросили покинуть зал на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Как сообщало URA.RU ранее, журналисты проводят свободное время в ожидании результатов переговоров. Желающих задать вопросы Путину и Трампу будет очень много.
