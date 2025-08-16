Личное расписание Трампа подразумевало 6-часовые переговоры с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На диалог лидеров двух стран отвели 6 часов
На диалог лидеров двух стран отвели 6 часов Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на рекордные шесть часов. Встреча в узком кругу завершилась за два часа и сорок пять минут. Это следует из официального графика американского президента.

«Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске могут продлиться до шести часов. Встреча началась в 3:00 PM по восточному времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский президент должен покинуть Аляску в 9:45 PM и направиться в Белый дом, что свидетельствует о продолжительном формате диалога», — указано в расписании Трампа, опубликованном в официальном издании конгресса.

Столь длительное время, отведенное на переговоры, указывает на насыщенную повестку и важность обсуждаемых вопросов для обеих сторон. Итоги саммита лидеры планируют подвести на совместной пресс-конференции после завершения встречи.

В российскую делегацию на переговорах вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча может занять минимум 6-7 часов, а основными темами станут международные вопросы, двусторонние отношения и урегулирование украинского конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске запланированы на рекордные шесть часов. Встреча в узком кругу завершилась за два часа и сорок пять минут. Это следует из официального графика американского президента. «Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске могут продлиться до шести часов. Встреча началась в 3:00 PM по восточному времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский президент должен покинуть Аляску в 9:45 PM и направиться в Белый дом, что свидетельствует о продолжительном формате диалога», — указано в расписании Трампа, опубликованном в официальном издании конгресса. Столь длительное время, отведенное на переговоры, указывает на насыщенную повестку и важность обсуждаемых вопросов для обеих сторон. Итоги саммита лидеры планируют подвести на совместной пресс-конференции после завершения встречи. В российскую делегацию на переговорах вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча может занять минимум 6-7 часов, а основными темами станут международные вопросы, двусторонние отношения и урегулирование украинского конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...