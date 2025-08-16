Генменеджер Lakefront Anchorage: Лавров сделал отель на Аляске частью истории

Визит российского министра стал для отеля знаковым событием
Визит российского министра стал для отеля знаковым событием
Глава российского МИД Сергей Лавров провел ночь в отеле The Lakefront Anchorage накануне переговоров с делегацией США на Аляске. Об этом рассказал генеральный менеджер гостиницы Джимми Ву.

«Я нервничаю! Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории», — заявил РИА Новости Ву.

Генеральный менеджер уточнил, что Сергей Лавров не делал особых запросов по размещению и не просил номер с видом на озеро, хотя гостиница расположена на его берегу, с которого регулярно осуществляют взлеты и посадки легкомоторные гидропланы. Согласно информации Ву, министр завтракал в своем номере.

Переговоры между президентами России и США на Аляске проходят на фоне ранее заявленной готовности Москвы к открытому диалогу с Вашингтоном. Сергей Лавров, вошедший в состав российской делегации, подчеркивал важность конструктивного подхода и отмечал пользу предварительных контактов между странами. Встреча лидеров посвящена вопросам урегулирования украинского кризиса.

