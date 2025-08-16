Президент России Владимир Путин накануне встречи с американским лидером Дональдом Трампом подписал указ, который открывает для иностранных инвесторов возможность вернуть долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст документа. Среди потенциальных бенефициаров — американская компания Exxon Mobil, ранее полностью покинувшая проект на фоне антироссийских санкций.
«Подписание указа произошло в тот день, когда президент России Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом на Аляске на саммите, где будут обсуждаться возможности для инвестиций и делового сотрудничества, а также переговоры по поиску мира в Украине», — говорится в материале. По данным агентства, новый указ стал развитием мер, введенных в октябре 2022 года, когда управление проектом «Сахалин-1» было передано дочерней структуре «Роснефти» — компании «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Тогда Exxon Mobil, владевшая 30% акций и выступавшая оператором проекта, объявила об уходе и списала 4,6 миллиарда долларов вложений. Согласно подписанному указу, возвращение иностранных акционеров возможно при условии их содействия снятию западных санкций, заключения контрактов на поставку необходимого импортного оборудования и перевода средств на счета проекта.
Как отмечают в Reuters, сейчас сам проект «Сахалин-1» не подпадает под прямые санкции США против российской энергетики. Однако команда Трампа рассматривает возможность оперативной отмены ряда ограничений при достижении прогресса на переговорах.
По результатам переговоров между Путиным и Трампом, ожидается отмена ряда действующих санкций, проинформировал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Временная отмена некоторых ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов уже вступила в силу и будет действовать до 20 августа, что дает возможность осуществлять финансовые операции через ранее заблокированные платежные системы. Ранее попытки провести оплату с использованием карт, выпущенных в Беларуси, автоматически отклонялись такими сервисами, как PayPal и Apple Pay, несмотря на различные обходные методы, предпринимаемые пользователями для совершения транзакций.
