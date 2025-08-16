Белый дом: Трамп в 4 часа по мск даст интервью после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп даст интервью по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в четыре часа по московскому времени. Об этом сообщили представители Белого дома.
«Трамп по итогам переговоров с Путиным даст сегодня два интервью на Fox News в 04:00 мск», — передает RT, ссылаясь на пресс-службу президента США. В настоящее время журналисты готовятся задавать вопросы по итогам саммита.
В пресс-центре на военной базе в Анкоридже на Аляске множество корреспондентов хотят задать вопросы Путину и Трампу. Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.