Белый дом: Трамп в 4 часа по мск даст интервью после встречи с Путиным

Трамп анонсировал интервью
Трамп анонсировал интервью Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп даст интервью по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в четыре часа по московскому времени. Об этом сообщили представители Белого дома.

«Трамп по итогам переговоров с Путиным даст сегодня два интервью на Fox News в 04:00 мск», — передает RT, ссылаясь на пресс-службу президента США. В настоящее время журналисты готовятся задавать вопросы по итогам саммита.

В пресс-центре на военной базе в Анкоридже на Аляске множество корреспондентов хотят задать вопросы Путину и Трампу. Пока делегации России и США общаются в закрытом режиме.

