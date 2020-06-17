Экс-сотрудник КГБ раскрыл, хотел ли Горбачев отдать Карелию

В СССР были готовы обсуждать вопросы отчуждения территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разговоры о передаче Карелии Финляндии действительно могли вестись во 1990 году в СССР, когда у власти был Михаил Горбачев. Такую версию озвучил URA.RU сотрудник внешней разведки СССР полковник Арсен Мартиросян.

Он не исключил, что такие разговоры ходили во власти в то время. Мартиросян в качестве показательного примера привел соглашение о передаче части Берингова пролива США, которое было подписано с разрешения Горбачева. «Не удивлюсь, если они и этот вопрос ставили», — добавил он.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что Финляндия хотела бы получить эту территорию, однако в Карелии были уже полностью советские порядки. «Получилась бы такая же ситуация, как с землями ГДР, которые перешли ФРГ. Восточные немцы до сих пор ностальгируют по тому периоду, об их условиях жизни», — пояснил Мартиросян.

Однако передача территории означала бы дополнительные проблемы и для самой Финляндии, и для СССР. По словам эксперта, возник бы вопрос безопасности северной части Советского Союза. Сейчас такой вопрос не поднимается, потому что Финляндии не выгодно ссориться с Россией, поскольку между странами серьезные торгово-экономические связи, добавил Мартиросян.

Ранее экс-дипломат, бывший эксперт МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей новой книге сообщил, что в Советском Союзе при Михаиле Горбачеве готовы были начать переговоры о передаче Карелии Финляндии. Согласно его воспоминаниям, против возвращения территории выступал на тот момент президент страны Мауно Койвисто.

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