Мясников объяснил, как распознать плохого врача

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Александр Мясников. Москва
Если при ломоте в теле врач сразу же выписывает антибиотики, то в его компетенции стоит усомниться, считает врач и телеведущий Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного медицинского специалиста.

«В компетенции врача вы имеете право засомневаться, если он при температуре менее 38, ломоте в теле сразу назначит антибиотики. Или если врач „спишет“ все ваши проблемы на наличие в организме паразитов», — написал Мясников в своем Instagram.

Пациент также может засомневаться в компетентности врача, если тот вместе с антибиотиками назначит противогрибковый препарат или начнет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций. Не стоит доверять врачам, которые назначают комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин, пожилым людям с болезнью сердца, а также тем, кто назначает беременной женщине поливитамины, не предупредив при этом, что в больших дозах витамин А опасен для плода.

Ранее стало известно, что Мясников подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой будут производить различные препараты. В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках и перчатках, передает «Федеральное агентство новостей».

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А.Л. Мясников: "Народный Фронт объединяет" (фото 2019 г.) ? Фото для развлечения. Текст ниже – для пользы. ? КАК НА ПРИЁМЕ РАСПОЗНАТЬ ХОРОШЕГО ВРАЧА ? ???? При общении с человеком мы часто составляем о нём впечатление по каким-то ключевым словам. Ну, например, моряк никогда не скажет «мы плавали», а только «мы ходили» (добавит: «плавает сами знаете что!»). Поэтому услышите «плавал», значит с этим «моряком» что-то не то! ? ???? Вот и вы имеете право засомневаться в компетенции врача, если он: 1. «Спишет» все ваши проблемы на наличие паразитов. 2. Начнёт лечить вашу гипертонию курсами, особенно если назначит курс внутримышечных инъекций или капельниц! 3. Сразу назначит антибиотики при температуре менее 38 и наличии чихания, озноба, ломоты во всём теле. 4. Назначит вместе с антибиотиками Нистатин (противогрибковый препарат) или будет настаивать на обязательном приёме «полезных бактерий». 5. Назначит пожилому человеку с болезнью сердца обезболивающие из группы нестероидных противовоспалительных препаратов — вольтарен, напроксен, индометацин или комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин. 6. Посоветует очистить печень и назначит гепатопротекторы. 7. Будет лечить остеоартрит в первую очередь «хондропротекторами» и советовать восстанавливать хрящ поеданием холодца. 8. Назначит беременной женщине поливитамины, не предупредив, что витамин А в больших дозах опасен для плода. ? ???? Я мог бы продолжать этот список очень долго, как вы, наверное, понимаете… Но получится совсем уж мрачно. Тут можно перечислять и про БАДы, и про гомеопатию, и про диагностику по капле крови, и про биорезонанс и т.д. и т.д. и т.д. Подробнее — в книге «Руководство по пользованию медициной» и на сайте drmyasnikov.ru (активная ссылка в шапке профиля) ? ???? В качестве благодарности за чтение постов;) всем подписчикам скидка 10% на книги доктора Мясникова – на сайте drmyasnikov.ru (активная ссылка в шапке профиля). Промокод: МЯСНИКОВ

Публикация от Доктор Мясников | Dr.Myasnikov (@drmyasnikov.ru)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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