Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Если при ломоте в теле врач сразу же выписывает антибиотики, то в его компетенции стоит усомниться, считает врач и телеведущий Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией Александр Мясников дал советы, как распознать недобросовестного медицинского специалиста.

«В компетенции врача вы имеете право засомневаться, если он при температуре менее 38, ломоте в теле сразу назначит антибиотики. Или если врач „спишет“ все ваши проблемы на наличие в организме паразитов», — написал Мясников в своем Instagram.

Пациент также может засомневаться в компетентности врача, если тот вместе с антибиотиками назначит противогрибковый препарат или начнет лечить гипертонию курсами внутримышечных инъекций. Не стоит доверять врачам, которые назначают комбинированные обезболивающие, содержащие фенацитин, пожилым людям с болезнью сердца, а также тем, кто назначает беременной женщине поливитамины, не предупредив при этом, что в больших дозах витамин А опасен для плода.

Ранее стало известно, что Мясников подал заявку на регистрацию собственного бренда. Под его маркой будут производить различные препараты. В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках и перчатках, передает « Федеральное агентство новостей».

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