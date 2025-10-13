Профессор Дизен: Скандинавия превращается в фронт против РФ

Скандинавские страны и Финляндия становятся новой линией противостояния с Россией. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Скандинавия превращается в линию фронта против России. А ведь во времена холодной войны регион Скандинавии рассматривался в качестве нейтральной территории: Финляндия и Швеция не входили в состав НАТО, а Норвегия придерживалась ограниченного формата членства в альянсе — на ее территории не размещались иностранные военные контингенты, а деятельность на севере страны была строго регламентирована», — заявил Дизен в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
По мнению Дизена, ситуация кардинально изменилась после присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. В регионе начали появляться военные базы, что, по его словам, превращает Скандинавию в масштабную линию фронта против России и делает ее своеобразным «северным аналогом Украины».
Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия официально стала 31-м членом организации в апреле 2023 года, а Швеция присоединилась к альянсу в марте 2024 года. Две недели назад президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» охарактеризовал вступление Финляндии и Швеции в НАТО как ошибочное решение. В ответ Россия создаст полноценную военную группировку на северо-западных рубежах страны, граничащих с Финляндией.
