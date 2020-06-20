В.Лафитский: Венецианская комиссия не рассматривает петиции

Лафитский считает, что заключение Совета Европы нельзя считать вмешательством в дела России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Заключение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу одной из поправок к Конституции РФ нельзя связывать с недавней петицией в Совет Европы. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экс-участник рабочей экспертной группы Конституционной комиссии РФ по подготовке проекта Конституции 1993 года и бывший замещающий член Венецианской комиссии, профессор Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина Владимир Лафитский.

18 июня Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела январский запрос Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении поправки в статью 79 Конституции России, причём конкретно применительно решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Комиссия порекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 (о приоритете российской Конституции над решениями международных органов) или изменить ее формулировку.Комиссия мотивировала это расхождением с линией Совета Европы, в котором состоит Российская Федерация.Владимир Латифский напомнил, что Венецианская комиссия — высший экспертный орган Совета Европы, который скорой экспертной помощью не занимается, но планово рассматривает подобные изменения в законодательстве стран.

«Формируются рабочие группы, которые запрашивают информацию у государства, приезжают в эту страну, встречаются с представителями различных госструктур и общественных объединений, и готовится объективная полная информация», — сказал профессор Лафитский. По его словам, не существует причинно-следственной связи между Заключением Венецианской комиссии и той «смиренной„петицией к Совету Европы об экспертизе поправок и процедуры их принятия, которая была опубликована на сервере Change.org. Создатель петиции — Станислав Станских, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, США. Как отметил профессор Лафитский, Венецианская комиссия указывает на существование проблемы исполнения решений Европейского суда по правам человека не только в России, но и во многих других государствах Совета Европы. В законодательстве, по крайней мере, некоторых европейских стран есть положения, схожие с поправкой к статье 79 Конституции России.

По мнению ученого, заключение Венецианской комиссии доказывает необходимость диалога между высшими национальными судами государствСовета Европы и Европейским судом по правам человека с целью решения спорных вопросов. Лафитский добавил, что воздействие поправок на соблюдение международных обязательств России будет зависеть не от их содержания, а от того, как они будут применяться на практике.

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