Многие жители Пойковского продолжают игнорировать требования Роспотребнадзора и масочный режим (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вахтовикам закрыли въезд на территорию поселка Пойковский Нефтеюганского района (ХМАО). Такое решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказала глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.

«Завтра будут выставлены аншлаги на всех въездах в поселок. Мы его не перекрываем, но уже за вчерашний день мы развернули два автобуса и три легковых автомобиля. Кроме того, полицейские усилили патрулирование всех торговых точек и детских площадок Пойковского», — добавила Лапковская.

В Нефтеюганском районе с начала эпидемии коронавирусом заразились 382 человека. Основным «поставщиком» инфекции в этом муниципальном образовании являются нефтяники: вблизи Пойковского работают несколько производственных площадок недропользователей. Также объекты нефтяников являются перевалочным пунктом для дальнейшей отправки вахтовиков на Ямал. Судя по информации, предоставленной Лапковской, тестирование на коронавирус эти вахтовики проходят в частных лабораториях, а результаты этих исследований оказываются ошибочными.

«Заехали 3 июня с пройденными тестами на коронавирусную инфекцию 71 вахтовик, но 11 июня сделаны повторные тесты, и у 19 человек анализ на COVID дал положительный результат. 10 из них размещены в профилактории „Юган“, восемь человек оставлены в буферной зоне на месторождении, а один человек отправлен в больницу Нефтеюганска с высокой температурой», — добавила Лапковская. У оставшихся вахтовиков взяты новые пробы, у 12 из них диагноз COVID-19 также подтвердился.

Эпидемиологическая обстановка в ХМАО на сегодняшний день одна из самых неблагополучных в стране. Регион занимает третье место по числу новых случаев инфицирования вслед за Москвой и Московской областью. Инсайдеры URA.RU сообщают, что все это может привести к тому, что регион и весь июль проведет в режиме самоизоляции, а также будут введены новые ограничения для объектов торговли.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО обновил собственный рекорд по количеству выявленных за сутки заражений коронавирусом. В ХМАО за сутки этот диагноз поставили 319 людям. Это абсолютный максимум за все время пандемии.