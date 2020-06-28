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Ранее соратник Навального Леонид Волков опубликовал поддельный документ с данными о ходе голосования по поправкам в Конституцию. А отделение штаба в Перми распространяло фейки об организации голосования в багажнике автомобиля. Кроме того, сторонников Навального подозревали в публикации фейков о коронавирусе.

Услышав вопрос корреспондента URA.RU о фейковом видео, в отделении штаба Навального во Владивостоке бросили трубку. Деловое издание « ВЗГЛЯД » уточняет, что оригинальное видео было снято на участке №2840 в Уссурийске. Оно было размещено на YouTube 8 сентября 2019 года.

«Ребята запостили видос 2019 года, эпизод ЕДГ (единого дня голосования — прим. ред.), выдав его при этом за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию», — говорится в сообщении. На фейковом видео запечатлены люди без масок и перчаток. Кроме того, одна из женщин держит листок, на котором указан 2019 год.

Отделение штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке опубликовало прошлогоднее видео и выдало его за ролик, снятый на голосовании за поправки в Конституцию РФ. После того, как пользователи обнаружили фейк, видео было удалено, сообщает telegram-канал «Субъект».

Это уже не первый фейк, который распространяет штаб Навального Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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