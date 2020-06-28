28 июня 2020

Штаб Навального вновь уличили в распространении фейков. На этот раз — о голосовании по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет команды Навального. Курган, надпись, навальный, плащ
Это уже не первый фейк, который распространяет штаб Навального Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Отделение штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке опубликовало прошлогоднее видео и выдало его за ролик, снятый на голосовании за поправки в Конституцию РФ. После того, как пользователи обнаружили фейк, видео было удалено, сообщает telegram-канал «Субъект».

«Ребята запостили видос 2019 года, эпизод ЕДГ (единого дня голосования — прим. ред.), выдав его при этом за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию», — говорится в сообщении. На фейковом видео запечатлены люди без масок и перчаток. Кроме того, одна из женщин держит листок, на котором указан 2019 год.

Услышав вопрос корреспондента URA.RU о фейковом видео, в отделении штаба Навального во Владивостоке бросили трубку. Деловое издание «ВЗГЛЯД» уточняет, что оригинальное видео было снято на участке №2840 в Уссурийске. Оно было размещено на YouTube 8 сентября 2019 года.

Ранее соратник Навального Леонид Волков опубликовал поддельный документ с данными о ходе голосования по поправкам в Конституцию. А отделение штаба в Перми распространяло фейки об организации голосования в багажнике автомобиля. Кроме того, сторонников Навального подозревали в публикации фейков о коронавирусе.

telegram-канал «Субъект»
telegram-канал «Субъект»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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