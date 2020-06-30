Общество поощряет неподобающее поведение звезд, считает Эдуард Бояков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В ДТП с участием актера Михаила Ефремова виноват не только он, но и общество. С таким заявлением выступил художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков.

«Мы все эту безнаказанность развивали. Отношение к этим так называемым „звездам“. Не только звезды виноваты. Мы развиваем эту плесень», — цитирует Боякова РИА «Новости».

Людям стоит перестать восхвалять публичных персон, не обладающих духовностью и интеллектом. Их, по словам Боякова, нужно «поставить на место».

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Выезжая на встречную полосу в нетрезвом состоянии, актер врезался в другую машину. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице, напоминает RT. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и признавался, что не знает, как жить дальше.

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