Проценко объяснил, кто мог оставить у больницы мешки для трупов

Главврач больницы в Коммунарке сказал, что ритуальные компании несут ответственность за перевозку тел погибших Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ответственность за появление мешков для перевозки трупов, медкарт и документов по умершим пациентам лежит на ритуальных компаниях. Об этом на своей странице на Facebook написал главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко, рядом с которой и была обнаружена находка.

«Услуги по перевозке и захоронению родственники заказывают в ритуальной компании. Все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей. И я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — сообщил Проценко. Врач подчеркнул, что после оформления документов по перевозке и захоронению умерших пациентов вся ответственность лежит именно на ритуальных организациях. Кроме того, сами мешки для трупов были найдены за пределами больницы, добавил Проценко.

Также главврач объяснил, откуда взялись медицинские карты. По его словам, в мешках лежали ксерокопии титульного листа медкарт для идентификации умершего. При этом все оригиналы и истории болезни хранятся в больничном архиве.

Напомним, что госпиталь в Коммунарке принимает пациентов с коронавирусом, поэтому там действуют спецправила выдачи и захоронения тел погибших. В частности, при получении закрытого гроба в больнице родственник умершего или его доверенный представитель подписывает требование о соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. После этого он несет ответственность за нарушение целостности гроба.

В середине июня Владимир Путин наградил званием Героем труда за борьбу с коронавирусом пятерых врачей. Среди них был и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщает телеканал 360.

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