Медкарты и кровь зараженных коронавирусом нашли в мусорных пакетах у больницы в Коммунарке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В воскресенье около московской больницы в Коммунарке для коронавирусных больных нашли мусорные мешки, в которых лежали медкарты, документация по умершим пациентам, бирки от трупов и зараженная кровь. Об этом журналистам рассказали прохожие, которые и обнаружили свалку. Главврач больницы Денис Проценко опроверг эту информацию.

Сначала, как отмечается, мешки лежали около эстакады, приваленные камнями и мусором, но позже какую-то часть их них ветром унесло ближе к жилым домам и зонам отдыха, где гуляют с детьми. Еще одну часть унесло к реке Малая Сосенка недалеко от больницы. Прохожие отнесли мешки прямо в красную зону, куда им беспрепятственно удалось попасть.

«Мы нашли пакеты, поняли, что там лежит вместе с ним пошли прямо в ближайшее здание, которое оказалось „грязной зоной“. Тут же все засуетились, сначала говорили, что не имеет никакого отношения к мусору. Зашли спокойно. Не было ни охранников, никого», — приводит издание Readovka человек, нашедший мешки. Сейчас местность оцеплена полицией, там работают медики в защитных костюмах, которые пытаются найти оставшийся мусор. Журналистам не удалось получить комментарий от больницы.

Дополнено: Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг эту информацию. «За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», — написал он на своей странице в Facebook. Сейчас полиция выясняет, как пакеты оказались за пределами больницы.

ФОТО: readovka.ru

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