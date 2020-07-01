Последний день голосования раскроет две тюменские интриги

По последним официальным данным в Тюменской области проголосовало почти 50% избирателей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

1 июля в Тюменской области 1097 участков открылись для последнего дня голосования по изменению Конституции РФ. По мнению политолога Александра Безделова, главной интригой остаются только результаты плебисцита. Задача по обеспечению явки региональной властью выполнена.

«Основная интрига голосования — это его результат», — заявил эксперт. Кроме того, остается неясной явка избирателей в разрезе муниципалитетов Тюменской области — региональный избирком пока не раскрывает эту информацию. Ранее URA сообщало, что от того, сколько избирателей придет на участки, зависит уровень доверия губернатора к главам городов и районов региона.

По последним официальным данным (на конец дня 29 июня) явка в Тюменской области вплотную приблизилась к 50%. Именно этот показатель, по мнению экспертов агентства, обеспечит легитимность внесения поправок в главный закон страны.