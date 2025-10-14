Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о готовности России к мирному разрешению конфликта с Украиной, подчеркнув, что проведение спецоперации продолжается из-за отсутствия других вариантов. Представитель Кремля также отметил, что российская сторона намерена защищать свои интересы и добиваться реализации всех поставленных задач.
Такое заявление Песков сделал, комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Он накануне сделал резкое заявление, отметив, что на Россию будут наложены последствия в случае отказа от демонстрации готовности к переговорам с Украиной. Главные заявления пресс-секретаря российского лидера — в материале URA.RU.
Новая встреча по Украине
Президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган способны оперативно согласовать проведение новой встречи, посвященной вопросам урегулирования конфликта на Украине. По словам Пескова, сейчас какие-либо конкретные планы или инициативы по организации подобных переговоров отсутствуют, однако лидеры могут в кратчайшие сроки выйти на телефонный контакт.
Переговоры Трампа и Зеленского
Перед тем как обсуждать вопрос о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, следует дождаться результатов переговоров между президентами США и Украины — Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые запланированы на 17 октября. В Кремле оценят итоги встречи после ее завершения.
Новая цель Трампа на Украине
Российская сторона положительно оценивает решение Трампа сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Песков сообщил в ответ на вопрос URA.RU, связанный с поручением спецпредставителю американского лидера Стивену Уиткоффу сосредоточить внимание на урегулировании ситуации.
«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективный, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты и дальше будут способствовать работе на уже на украинском направлении», — подчеркнул Песков. Он также отметил, что Россия по-прежнему настроена на открытый и конструктивный диалог с целью достижения мира.
График Путина
Владимир Путин продолжает взаимодействие с лидерами стран Центральной Азии, с которыми он недавно встречался во время рабочей поездки в Таджикистан. В ходе тех переговоров были определены вопросы, требующие дальнейшего обсуждения. Утром 14 октября глава российского государства провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сейчас ведется интенсивная подготовка к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Москву, который запланирован на ноябрь. Обе стороны серьезно готовятся к мероприятию, и на повестке дня стоит широкий круг вопросов. Ожидается, что до визита состоится еще несколько переговоров, о ходе которых Кремль будет своевременно информировать.
В течение дня у президента также запланирован ряд рабочих встреч. Крупных публичных мероприятий на сегодня не предусмотрено. Одной из ключевых станет доклад главы компании «Норникель» Владимира Потанина. Эта встреча традиционно считается значимой, поскольку «Норникель» является системообразующим предприятием, а президент лично контролирует вопросы, связанные с развитием города Норильска и деятельностью компании. Встреча будет открыта для представителей СМИ.
