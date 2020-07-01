Коллеги Виктора Проскурина поделились воспоминаниями об артисте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

О смерти заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина 1 июля сообщила его жена Ирина Хонда. Коллеги, которые работали с известным советским актером, поделились в СМИ воспоминаниями о нем.

«Он был очень творческим, интересным человеком. Хотелось бы, чтобы он еще жил и жил и радовал людей своим талантом и творчеством. Но Господь все решает по-своему», — рассказал каналу «Звезда» актер Янис Якобсон. Вместе с Проскуриным он снимался в фильме «Большая перемена».

Одним из последних фильмов, где снялся Виктор Проскурин, стал фильм «Апостасия» Алексея Мурадова. Режиссер видел в артисте настолько волевого человека, что признался, что оказался поражен этим качеством Проскурина. В интервью «Пятому каналу» Мурадов подчеркнул, Виктор Проскурин был глубоким и талантливым человеком.

Народная артистка России Наталья Гвоздикова призналась, что нежно относилась к актеру. «Он удивительно талантливый человек. Почему так рано? Не берег, наверное, себя. Растрачивал направо и налево» — заявила она радио «Sputnik». Гвоздикова уверена, Проскурина будет не хватать не только его родственникам, но и коллегам, и зрителям.

Виктору Проскурину было 68 лет. Он был известен по фильмам «Большая перемена», «Жестокий романс», «12 стульев», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» и другим работам.

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