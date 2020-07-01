СМС получили более миллиона жителей Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Рассылка СМС с информацией о голосовании жителям Екатеринбурга с текстом «Найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль!» и ссылкой на сайт, где можно найти свой избирательный участок, обошлась мэрии Екатеринбурга в 2-2.5 миллиона рублей, рассказали URA.RU представители двух операторов сотовой связи на условиях анонимности.

По словам собеседника агентства, для рассылки использовались сервисы рассылки SMS четырех компаний МТС, Билайн, Мегафон и Мотив. «При заказе использовался метод таргетированной рассылки, выборка была сделана по муниципальному образованию, прописке, чтобы сообщения не получали те, кто работает в областной столице, но не может голосовать здесь, и возрасту — люди младше 18 не получили приглашения», — рассказал собеседник.

«Рассылка была осуществлена мэрией при помощи сервиса таргетированной рекламы „МегаФон Таргет“ <…> SMS отправляются автоматически по базе абонентов, находящихся в определенной локации, без использования персональных данных клиентов», — заявила пресс-секретарь Уральского филиала МегаФона Светлана Емельянова. Рассылку сообщений подтвердила пресс-секретарь МТС в Свердловской области Ксения Балашова и представитель пресс-службы оператора «Мотив».

В компаниях не прокомментировали стоимость контрактов, при этом информация инсайдера о расходах подтверждается прайсами операторов на услугу СМС-рассылки. Стоимость рассылки одного сообщения в Мотиве составляет от 1 до 2 рублей, прайс в Билайне — 1 рубль за сообщение при отправке более 200 тысяч сообщений; в Мегафоне стоимость сообщения при отсылке с таргетированием составляет около 2.14 рублей, в МТС — от 2.5 рублей.

«Лидерами по числу абонентов в Свердловской области являются МТС и Мотив, на их долю пришлась основная сообщений. Исходя из того, что в Екатеринбурге немногим более миллиона человек, обладающих избитрательным правом, а у некоторых по несколько сим-карт, стоимость рассылки составила 2 — 2.5 миллиона рублей», — оценивает участник рынка стоимость рассылки.

В мэрии подтвердили, что «Рассылка осуществляется операторами связи автоматически, без использования персональных данных. Она призвана помочь горожанам найти свой участок для голосования и получить дополнительную информацию о мероприятиях, которые проводятся в дни голосования». При этом сайт, на который жителям предлагают перейти в смс, не принадлежит администрации Екатеринбурга: он зарегистрирован на ООО «Технология Успеха», среди видов деятельности фирмы — неспециализированная оптовая торговля, производство цистерн и хранение грузов.

Сообщения были массово отправлены вечером в воскресенье, когда явка в Екатеринбурге составляла 17,71%, в понедельник она увеличилась только на 5,9%, во вторник — на 6,12%, в сумме — 131 121 человек.