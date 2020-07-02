Директора Шуховского полигона ТБО обвиняют в растрате
Подведены итоги голосования, в регионе введен новый налог, увеличатся штрафы за нарушения пожарной безопасности, на директора свалки завели уголовное дело, бюджетников принуждали к голосованию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
В Курганской области подвели итоги голосования
- По данным ЦИК, в регионе за поправки проголосовали 69,58%, против — 29,53%. Обработано 100% бюллетеней.
- Общая явка по области составила около 60%.Наиболее высокая явка (свыше 70%) зафиксирована в Белозерском, Далматовском, Сафакулевском и Частоозерском районах. Самая низкая явка (около 50%) в Кургане, Шадринске и селе Кетово.
Курганцы пожаловались на принуждение к голосованию
- Сотрудники детского сада в селе Целинное пожаловались, что их заставляют участвовать в голосовании по поправкам.
- Заведующая учреждением объявила персоналу, что если они не проголосуют, то в детском саду не будут делать ремонт.
- По словам сотрудников, детсад нуждается в капитальном ремонте, но его не ремонтируют уже третий месяц.
В Курганской области введен новый налог
- Налог для самозанятых ввели в регионе с 1 июля. Курганская область вошла в число 53 регионов, где ввели этот налог с июля этого года.
- Первыми налог на профессиональный доход в 2019 году ввели в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
В Зауралье увеличатся штрафы за нарушение пожарной безопасности
- На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах.
- В два раза планируется увеличить штрафы для юридических и должностных лиц. Для организаций они составят от 300 тысяч до 1 млн рублей, для сотрудников — от 30 до 80 тысяч рублей.
- Для физических лиц они могут вырасти в четыре раза — до 20 тысяч руб.
На директора Шуховского полигона ТБО заведено уголовное дело
- Следственное управление УМВД России по Кургану возбудило уголовное дело в отношении директора Шуховского полигона.
- По версии силовиков, он растратил бюджетные средства посредством заключения фиктивных договоров.
- По уголовному делу проводятся следственные действия. Силовики устанавливают все обстоятельства совершения преступления.
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