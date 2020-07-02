01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в Курганской области к 2 июля. В регионе введен налог на самозанятых, на директора свалки завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуховский полигон. Курган, шуховский полигон
Директора Шуховского полигона ТБО обвиняют в растрате Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Подведены итоги голосования, в регионе введен новый налог, увеличатся штрафы за нарушения пожарной безопасности, на директора свалки завели уголовное дело, бюджетников принуждали к голосованию. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

В Курганской области подвели итоги голосования

  • По данным ЦИК, в регионе за поправки проголосовали 69,58%, против — 29,53%. Обработано 100% бюллетеней.
  • Общая явка по области составила около 60%.Наиболее высокая явка (свыше 70%) зафиксирована в Белозерском, Далматовском, Сафакулевском и Частоозерском районах. Самая низкая явка (около 50%) в Кургане, Шадринске и селе Кетово.

Курганцы пожаловались на принуждение к голосованию

  • Сотрудники детского сада в селе Целинное пожаловались, что их заставляют участвовать в голосовании по поправкам.
  • Заведующая учреждением объявила персоналу, что если они не проголосуют, то в детском саду не будут делать ремонт.
  • По словам сотрудников, детсад нуждается в капитальном ремонте, но его не ремонтируют уже третий месяц.

В Курганской области введен новый налог

  • Налог для самозанятых ввели в регионе с 1 июля. Курганская область вошла в число 53 регионов, где ввели этот налог с июля этого года.
  • Первыми налог на профессиональный доход в 2019 году ввели в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

В Зауралье увеличатся штрафы за нарушение пожарной безопасности

  • На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесах.
  • В два раза планируется увеличить штрафы для юридических и должностных лиц. Для организаций они составят от 300 тысяч до 1 млн рублей, для сотрудников — от 30 до 80 тысяч рублей.
  • Для физических лиц они могут вырасти в четыре раза — до 20 тысяч руб.

На директора Шуховского полигона ТБО заведено уголовное дело

  • Следственное управление УМВД России по Кургану возбудило уголовное дело в отношении директора Шуховского полигона.
  • По версии силовиков, он растратил бюджетные средства посредством заключения фиктивных договоров.
  • По уголовному делу проводятся следственные действия. Силовики устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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