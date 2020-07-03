02 июля 2020

В Петербурге известный блогер на Lamborghini попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, патрульная машина, дтп, полиция, проблесковый маячок
По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Lamborghini. Спортивная машина столкнулась с Renault Logan.

«Авария произошла около 23:45 на Коломенской улице у дома №19. Легковушка врезалась в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар», — пишет 78.ru. По предварительным данным, спортивный автомобиль принадлежит известному блогеру Дмитрию Рудикову, известному в сети как «Диман из Батайска».

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося.

Блогер Дмитрий Рудиков прославился тем, что в своём раннем возрасте покупал себе дорогие машины стоимость от 3 500 000 рублей до 20 000 000 рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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