В Петербурге известный блогер на Lamborghini попал в ДТП

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Блогер Дмитрий Рудиков прославился тем, что в своём раннем возрасте покупал себе дорогие машины стоимость от 3 500 000 рублей до 20 000 000 рублей.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал. Выясняются обстоятельства случившегося.

«Авария произошла около 23:45 на Коломенской улице у дома №19. Легковушка врезалась в Lamborghini, после чего спортивный автомобиль затормозил о тротуар», — пишет 78.ru. По предварительным данным, спортивный автомобиль принадлежит известному блогеру Дмитрию Рудикову, известному в сети как «Диман из Батайска».

На пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Lamborghini. Спортивная машина столкнулась с Renault Logan.

По словам свидетелей, в результате ДТП никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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