Раскрыта причина разговора Макрона с Путиным

Телефонный разговор между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — говорит о стремлении Евросоюза вновь включиться в переговорный процесс по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.
«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — прим. URA.RU) вопросом», — говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. По итогам беседы Макрон и Путин подчеркнули важность координации усилий для поиска дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Источники, близкие к окружению французского лидера, отметили, что обе стороны заинтересованы в возобновлении прямого диалога.
В Кремле 1 июля сообщили о переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он носил содержательный характер. Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильское противостояние и американские удары по ядерным объектам Исламской Республики. Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что этот разговор может сподвигнуть Макрона к содействию в отстранении Владимира Зеленского от власти на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.