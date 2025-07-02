Раскрыта причина разговора Макрона с Путиным

LP: Макрон звонил Путину, чтобы ЕС снова вступил в переговоры по Ирану
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Макрон хочет вернуть себе контроль над вопросом ядерной программы Ирана, пишет Le Parisien
Макрон хочет вернуть себе контроль над вопросом ядерной программы Ирана, пишет Le Parisien Фото:

Телефонный разговор между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — говорит о стремлении Евросоюза вновь включиться в переговорный процесс по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. 

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — прим. URA.RU) вопросом», — говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. По итогам беседы Макрон и Путин подчеркнули важность координации усилий для поиска дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Источники, близкие к окружению французского лидера, отметили, что обе стороны заинтересованы в возобновлении прямого диалога. 

В Кремле 1 июля сообщили о переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он носил содержательный характер. Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильское противостояние и американские удары по ядерным объектам  Исламской Республики. Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что этот разговор может сподвигнуть Макрона к содействию в отстранении Владимира Зеленского от власти на Украине.

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Телефонный разговор между президентами Франции и России — Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным — говорит о стремлении Евросоюза вновь включиться в переговорный процесс по вопросу ядерной программы Ирана. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.  «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим (иранским — прим. URA.RU) вопросом», — говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. По итогам беседы Макрон и Путин подчеркнули важность координации усилий для поиска дипломатического урегулирования сложившейся ситуации. Источники, близкие к окружению французского лидера, отметили, что обе стороны заинтересованы в возобновлении прямого диалога.  В Кремле 1 июля сообщили о переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он носил содержательный характер. Так, лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильское противостояние и американские удары по ядерным объектам  Исламской Республики. Кроме того, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что этот разговор может сподвигнуть Макрона к содействию в отстранении Владимира Зеленского от власти на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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