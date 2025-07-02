Россия не затягивает урегулирование украинского конфликта — это намеренно делают Киев и военно-промышленный комплекс стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя высказывания спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который ранее обвинил Россию в якобы затягивании переговоров.
«Подобные заявления являются заблуждением. Россия на переговорах в Турции представила ясный и четкий план перехода к миру и готова к очередному их раунду», — подчеркнул Леонид Ивлев его слова передает РИА Новости. Он отметил, что украинская сторона не торопится к диалогу из-за давления со стороны НАТО, представители которого конкурируют между собой за прибыль от поставок вооружения Украине.
Также, по словам депутата, Украина за годы независимости не обрела реальной самостоятельности и до сих пор принимает ключевые решения лишь после консультаций с Евросоюзом и странами НАТО. Ивлев считает, что нынешние власти в Киеве во многом повторяют модель поведения советских времен, когда руководство республики ориентировалось на внешние центры принятия решений.
Ранее Келлог не согласился с утверждениями о том, что Вашингтон и Киев препятствуют мирным переговорам, и призвал Москву немедленно прекратить огонь. Президент России Владимир Путин в июне в интервью Sky News Arabia заявил, что Украина не должна быть инструментом в чужих руках, а конфликт используется третьими странами в своих интересах. Также Путин сообщил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня уточнил, что ближайших встреч с украинской стороной пока не запланировано, но он рассчитывает на прояснение сроков в ближайшее время.
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