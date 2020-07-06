Игорь Алтушкин уверен, что почетным гражданином Екатеринбурга должен стать врач, борющийся с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В списке претендентов на присвоение звания почетного гражданина Екатеринбурга в 2020 году могут произойти изменения. По сведениям URA.RU, предприниматель, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин хотел бы уступить свое место в финале претендентам из числа медработников-борцов с COVID-19.

Комиссия по присвоению звания Почетного гражданина Екатеринбурга на заседании 23 июня определила кандидатов 2020 года. На ее рассмотрение было представлено 17 персон. Вместе с Алтушкиным в список попали бизнесмен, глава ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский, главврач Клинико-диагностического центра Яков Бейкин, президент спортивного клуба «Динамо — хоккей на траве», директор фестиваля «Старый новый рок» (2000-2020) Евгений Горенбург, скульптор Константин Грюнберг, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, участник Великой Отечественной войны Жорж Токарев и другие.

По итогам голосования комиссия выбрала двоих кандидатов: Игоря Алтушкина (19 голосов из 20) и генерального директора Машиностроительного завода имени М.И. Калинина Николая Клейна (12 голосов из 20). Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» будет принимать Екатеринбургская городская дума на заседании в канун празднования Дня города в августе.

Источник агентства утверждает, что Игорь Алтушкин направил главе города Александру Высокинскому официальное письмо с инициативой номинировать на звание почетного гражданина врачей, борющихся с пандемией коронавируса (текст письма имеется в распоряжении URA.RU).

«По моему глубокому убеждению, сегодня более актуально выразить подобную признательность людям, которые рискуя своими жизнями и здоровьем спасают жителей города от пандемии коронавируса. Считаю, что врачи города Екатеринбурга, действительно, достойны такого звания, — говорится в письме. — В связи с этим прошу Вас исключить мою кандидатуру из числа номинантов на награждение званием Почетного гражданина города Екатеринбург и рассмотреть в качестве таких кандидатов людей, оказавшихся на передовой борьбы за наши жизнь и здоровье».

Подлинность письма агентству подтвердили в департаменте информационной политики РМК. Представитель мэрии подтвердил получение письма: Александр Высокинский уже обсудил новые обстоятельства с председателем гордумы Игорем Володиным. Обсуждение кандидатур состоится на заседании наградной комиссии 9 июля.

Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» — высшая степень признательности жителей города. Оно присваивается гражданам России и других государств за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание. Каждый из них — это образец трудолюбия, настойчивости и самоотдачи в достижении цели, активной жизненной позиции и любви к Екатеринбургу и личностный ориентир для молодежи.

Выдвигать кандидатуры, которые внесли значительный вклад в развитие уральской столицы и имеют неоспоримые заслуги перед нашим городом, могут коллективы предприятий, общественные организации, администрации районов и депутаты.