Сафронов отказался давать показания по делу о госизмене

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Избрание Лефортовским районным судом меры пресечения в отношении Сафронова Ивана. Москва, сафронов иван
Иван Сафронов отказался признавать свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался говорить на допросе. Об этом передает источник в правоохранительных органах.

«Сафронов сослался на право, которое ему дает статья 51 Конституции РФ, а именно не свидетельствовать против себя», — цитирует ТАСС источника. Отмечается, что во время суда Сафронов отказался признавать свою вину.

Сафронов задержан в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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