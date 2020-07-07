Сафронов отказался давать показания по делу о госизмене

Иван Сафронов отказался признавать свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался говорить на допросе. Об этом передает источник в правоохранительных органах.

«Сафронов сослался на право, которое ему дает статья 51 Конституции РФ, а именно не свидетельствовать против себя», — цитирует ТАСС источника. Отмечается, что во время суда Сафронов отказался признавать свою вину.

Сафронов задержан в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Незадолго до этого он устроился работать личным советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В госкорпорации уже заявили, что арест Сафронова не связан с его работой.

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