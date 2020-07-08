В «Водоканале» Екатеринбурга сорвалась отставка директора

Евгений Лузгин (по центру) возглавляет «Водоканал» с ноября 2019 года Фото: гордума Екатеринбурга

В июне директор «Водоканала» Евгений Лузгин был близок к отставке, однако кадровую перестановку заблокировал глава региона Евгений Куйвашев. Как сообщили URA.RU два источника в городских структурах власти, это решение связано с желанием политического руководства сохранить статус-кво, заморозив переговоры групп влияния о смене собственности стратегически важного предприятия.

«Несмотря на то, что Лузгин изначально считался креатурой [мэра Екатеринбурга Александра] Высокинского, у администрации возникают к нему претензии: он стал слишком лоялен команде, которая хочет забрать этот актив. В частности, он удобен [первому замдиректора „Водоканала“ Александру] Караваеву и покровительствующему ему бизнесмену. Но губернатор определил, что не будет принимать решение ни в чью пользу, и наложил вето на отставку», — описал ситуацию собеседник агентства.

Другой источник URA.RU, близкий к руководству предприятия, отметил, что, если отставка Лузгина и обсуждалась, то неофициально: никаких документов по этому поводу на «Водоканал» не приходило.

Ситуация вокруг «Водоканала» интересна тем, что вопрос о приватизации МУПа или передаче его в концессию — ключевой в екатеринбургской политике. Высокинский неоднократно заявлял, что МУП должен остаться в собственности города (эта позиция, по информации агентства, согласована им с губернатором). Однако контролирующий часть гордумы авторитетный бизнесмен не оставляет претензий на потенциально прибыльный актив. Также URA.RU сообщало, что на «Водоканал» также претендуют структуры, связанные с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

Как писало URA.RU, Евгений Лузгин возглавил «Водоканал» в ноябре прошлого года. До этого он в течение нескольких лет отвечал за работу Южной аэрационной станции «Водоканала». В декабре 2019-го стало известно, что предприятие покинули все сотрудники, работавшие с бывшим его руководителем, ныне первым замглавы Екатеринбурга Александром Ковальчиком. Кадровые перестановки на предприятии связывали с приходом депутата гордумы Александра Караваева, который в марте прошлого года занял пост первого замдиректора.

На момент публикации получить комментарии Караваева и Лузгина не удалось. Высокинский также не ответил на звонок корреспондента.