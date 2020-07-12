В медучреждениях не поверили злоумышленнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телефонный мошенник устроил массовый обзвон медучреждений Сургута. Представляясь чиновником из местной администрации, он требовал деньги на подарки для некой московской комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«„Чиновник“ сообщал, что в организации планирует приехать комиссия по проверке пожарной безопасности. Далее сообщал, что обследование будет проведено формально, но для комиссии необходимо подготовить „сладкие презенты“, а для их приобретения в одном из торговых центров передать его помощнице деньги в сумме порядка 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом мошенник уверял, что в будущем вернет деньги при личной встрече. По данным ведомства, в медучреждениях не верили телефонному «чиновнику» и прекращали разговор. О пострадавших от действий злоумышленника не сообщается.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части второй статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Сейчас полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия и следственные действия для установления личности злоумышленника.