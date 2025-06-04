Бильярдисты из Украины выступят на чемпионате мира в ХМАО под флагом федерации пирамиды

Украинские бильярдисты примут участие в чемпионате мира по свободной пирамиде, который пройдет в Сургуте с 11 по 18 июня, под флагом Международной конфедерации пирамиды (МКП). Об этом сообщили в пресс-службе «Юграмегаспорта».
В пресс-службе объяснили, что Федерация бильярдного спорта Украины не направила официальную заявку на участие своих спортсменов из-за сложной политической ситуации. В результате украинские игроки будут выступать на турнире в нейтральном статусе. «Украинцы примут участие под флагом МКП», — передает слова «Юграмегаспорта» ТАСС.
Организаторы уточнили, что к соревнованиям присоединятся более 120 спортсменов из 18 стран мира. Среди фаворитов чемпионата — российские чемпионы мира Никита Володин, Иосиф Абрамов, Диана Миронова, Элина Нагула, Семен Зайцев и Екатерина Брытченко. Призовой фонд турнира составит 2,1 миллиона рублей.
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