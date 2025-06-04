Жителям ХМАО грозит штраф за купание в запрещенных местах

В Сургуте (ХМАО) введен запрет на купание в городских водоемах из-за несоответствия воды санитарным нормам. Нарушителям грозит штраф до двух тысяч рубелей, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации города.
«Купание в водоемах Сургута запрещено...За купание в запрещенных местах граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до двух тысяч рублей», — говорится в telegram-канале мэрии Сургута. Запрет введен из-за несоответствия воды санитарным нормам по итогам лабораторных исследований Роспотребнадзора.
В настоящее время в Сургуте действуют три официальные зоны массового отдыха у воды: на берегу реки Сайма в парке «За Саймой», на реке Черная по улице Аэрофлотская, а также в центре отдыха «Эдем» на водоеме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. Во всех этих местах установлены предупреждающие знаки о запрете купания, а для обеспечения безопасности организовано патрулирование спасателей.
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