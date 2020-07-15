Глава Сургута Вадим Шувалов излечился от коронавируса
В ХМАО ввели режим ЧС, регион стал лидером по заболеванию коронавирусом, глава Сургута вылечился от COVID. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 15 июля — в обзоре URA.RU:
В Югре объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
- Руководитель округа Наталья Комарова подписала указ о введении на территории ХМАО режима ЧС в связи с лесными пожарами.
- На данный момент в Югре горит около двух тысяч гектаров леса.
- В Югорске для тушения огня, из-за которого дымом заволокло часть города, задействованы 93 человека и 7 пожарных автомобилей.
ХМАО — лидер по заболеванию коронавирусом
- За минувшие сутки в регионе зафиксировано 268 случаев COVID в 15 муниципальных образованиях округа.
- Больше всего заболевших инфекцией в Ханты-Мансийске. Там заразилось 76 человек, на втором месте Сургут, где заболевание диагностировали у 47 жителей.
Глава Сургута излечился от коронавируса
- Сургутский градоначальник Вадим Шувалов вылечился от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.
- Ранее инфекцию перенес нефтеюганский коллега Шувалова Сергей Дегтярев. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой также некоторое время находился на самоизоляции из-за того, что контактировал с одним из зараженных, однако сам он инфицирован не был.
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