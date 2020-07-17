В России предложили изменить уголовный кодекс

За преступления против стариков будут судить строже Фото: Владимир Жабриков

В России предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ ради защиты пожилых граждан. Об этом рассказала разработчик документа, член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Сегодня и в ВОЗ, и в Министерстве здравоохранения считают, что старческий возраст наступает с 75 лет. <…> Человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте такая категория определена как наиболее уязвимая», — цитирует Бессараб «Известия». Отмечается, что изменения хотят внести в статью 63 «обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов считает, что преступления против пожилых — это почти тоже самое, что и против несовершеннолетних, так как они одинаково беспомощны. Как сообщает издание, люди старше 75 лет — самая простая добыча для преступников. Чаще всего они подвергаются разбойным нападениям и мошенничеству. Согласно статистике Генпрокуратуры РФ, за прошлый год против таких людей было совершено 177,5 тысяч преступлений.

Мошенники начали звонить пенсионерам и сообщать о положительном перерасчете пенсии. За свои услуги по оформлению документов они брали от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление. В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы защититься от мошенников, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что необходимо бережно относиться к своим персональным данным, а также документам. В частности, не стоит доверять незнакомым людям паспорт и не называть никому данные банковской карты.

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