За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона

Слежка велась за свидетелями взрыва на полигоне под Северодвинском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа американских исследователей осуществляла слежку за владельцами сотовых телефонов, находившихся в районе российского ракетного полигона ВМФ РФ по Северодвинском в момент взрыва в августе 2019 года. Об этом сообщило изданию The Wall Street Journal.

По версии агентства, американские специалисты следили за передвижением телефонов после инцидента 8 августа прошлого года. Сообщается, что часть телефонов проследили до Москвы и Санкт-Петербурга, некоторые устройства отправились на закрытые военные объекты в Северодвинск и Архангельск.

Представитель профильного подразделения Армии США Эрик Томпсон рассказал изданию, что данная слежка являлась экспериментом, проводимым для военных или разведывательных целей. Подтверждается это также использованием для слежки сервиса Locate X, разработчик которого сотрудничает с американскими силовыми ведомствами.

Инцидент, о котором говорится в расследовании агентства, произошел 8 августа 2019 года в Неноксе во время испытаний новой военной техники. В результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на месте погибли пять сотрудников Росатома, еще двое скончались позже от последствий лучевой болезни.

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