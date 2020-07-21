Пенсионные фонды придумали, как сократить выплаты россиянам

По мнению экспертов, единовременная выплата накоплений оказывает пусть и разовую, но существенную поддержку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) намерены уменьшить порог, при котором назначается единовременная выплата накопительной пенсии, до 5% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Однако, по мнению экспертов, это будет выгодно только самим фондам: из-за ограничений значительно уменьшится число людей, которые могут рассчитывать на единовременную выплату накопительной пенсии.

Ранее Пенсионный фонд России предложил Минтруду привязывать выплаты по накоплениям к прожиточному минимуму пенсионера и запросил мнение частных пенсионных организаций по этому вопросу. В своем обращении к НПФ фонд предложил ввести планку, с которой начинается установление пожизненной накопительной пенсии, в размере 10% от ПМП. Однако в Ассоциации НПФ заявили, что при этом уровне количество единовременных выплат увеличится на 20% — это приведет к социальной нестабильности пенсионеров. Поэтому организации предложили установить границы в 5—7% от ПМП, благодаря чему увеличится число людей, которые будут получать пожизненную пенсию.

«Предложение НПФ понизить планку для получения единовременной выплаты сделано в интересах самих фондов, но не в интересах их клиентов», — объяснил « Коммерсанту » управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его мнению, благодаря такому понижению у фондов сократится вымывание пенсионных накоплений, а значит, будет медленнее сокращаться вознаграждение. И если получение единовременной выплаты накопительной пенсии сможет оказать достойную поддержку пенсионеру, пусть и разово, то минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не повлияет на финансовое положение.

В этом году накопительная часть пенсии россиян будет проиндексирована на 9,13%, перерасчет будет сделан с 1 августа, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с тем для неработающих пенсионеров в ближайшие три года будут постепенно повышать размер страховых пенсий.

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