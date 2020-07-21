Пострадавшим от наводнения свердловчанам раздадут деньги

Евгений Куйвашев пообещал компенсации пострадавшим свердловчанам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Наводнение в Нижних Сергах

Жители Нижних Серег, пострадавшие от наводнения, получат по 15 тысяч рублей. Дальнейшие компенсации будут зависеть от ущерба имуществу. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев по итогам объезда затопленных территорий. По его словам, часть средств будет выплачена пострадавшим из регионального бюджета, остальное — из муниципального.

«Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: пять тысяч рублей — из муниципального бюджета, десять тысяч рублей — из регионального. Поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Находясь в пострадавшем городе, Куйвашев отметил, что в ближайшие два дня созданная в Нижних Сергах комиссия по ЧС будет подсчитывать ущерб: «В ближайшее время — день-два — будет [принято] решение и всем будут выплачены необходимые компенсации. Будем смотреть, подлежит ли дом восстановлению или нет, вплоть до компенсации в связи с утратой имущества. Мы тоже заинтересованы в скорейшем подсчете этого ущерба».

Прокурор области Сергей Охлопков, также выезжавший на место, поручил подчиненным проконтролировать выплату матпомощи пострадавшим, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что улицы поселка Нижние Серги затопило после ливня. В итоге три дома оказались разрушены, затоплены еще 63 дома, а четыре моста необходимо ремонтировать. Всего было эвакуировано около 200 человек. Ожидается, что в ближайшее время на место происшествия вылетит глава МЧС России Евгений Зиничев.