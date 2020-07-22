Александр Высокинский отметил, что всей стране будет не хватать композитора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именем композитора Евгения Родыгина, скончавшегося 20 июля, назовут новую улицу в Екатеринбурге. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время прощания с композитором в Храме-на-Крови.

«Мы обязательно увековечим память Евгения Павловича», — добавил мэр. С речью во время прощания также выступила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она отметила, что 2020 год был объявлен в регионе годом Родыгина, но закончится он как год памяти композитора. Также по инициативе областного минкульта, Уральскому центру народного искусства присвоят имя Родыгина.

Проститься с композитором пришли также вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, титулованный альпинист Евгений Виноградский, музыкант Александр Пантыкин, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, замминистра культуры Сергей Радченко и другие.

Родыгин скончался на 95-м году жизни. Одним из самых известных произведений композитора является песня «Уральская рябинушка».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU