21 июля 2020

Мэр Екатеринбурга решил, как почтить память композитора Родыгина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский отметил, что всей стране будет не хватать композитора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Именем композитора Евгения Родыгина, скончавшегося 20 июля, назовут новую улицу в Екатеринбурге. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время прощания с композитором в Храме-на-Крови.

«Мы обязательно увековечим память Евгения Павловича», — добавил мэр. С речью во время прощания также выступила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она отметила, что 2020 год был объявлен в регионе годом Родыгина, но закончится он как год памяти композитора. Также по инициативе областного минкульта, Уральскому центру народного искусства присвоят имя Родыгина.

Проститься с композитором пришли также вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов, титулованный альпинист Евгений Виноградский, музыкант Александр Пантыкин, начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, замминистра культуры Сергей Радченко и другие.

Родыгин скончался на 95-м году жизни. Одним из самых известных произведений композитора является песня «Уральская рябинушка».

Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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